محتجون أميركيون يقتحمون متحف بروكلين..وجامعة بلجيكية تقاطع اسرائيل

سيطر محتجون أميركيون على أجزاء من متحف بروكلين في الولايات المتحدة، قبل أن تتدخل الشرطة التي فضت المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، وقال ناشطون إنها مارست العنف بحقهم.

ونظم محتجون في بروكلين، مظاهرة للاحتجاج على استمرار الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة. وسيطر المحتجون على أجزاء من متحف بروكلين، وعلقوا على سطحه لافتة ضخمة كتبوا عليها "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

وما لبثت أن وصلت فرق مكافحة الشغب في شرطة نيويورك إلى مكان الحادث، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. واعتقلت الشرطة العشرات من المتظاهرين، ووثقت عدسات الكاميرا قيام عناصر من الشرطة بلكم متظاهرة بعد إيقاعها على الأرض. كما شوهد أحد المتظاهرين وهو مكبل اليدين من الخلف ووجهه مغطى بالدماء.

ويأتي ذلك في ظل تحركات شعبية متواصلة تدعو الادارة الاميركية لوقف الدعم لاسرائيل في حربها على قطاع غزة. وتظاهر المئات من طلاب ثانوية في مدينة نيويورك للمطالبة بإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات وفك الحصار عن قطاع غزة.

جامعة "غنت" البلجيكية

وفي أوروبا، أعلنت جامعة "غنت" البلجيكية تعليق جميع اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع إسرائيل، لتكون الثالثة بالبلاد التي تقدم على خطوة مماثلة خلال 3 أيام.

وذكر رئيس الجامعة ريك فان دي فالي، في بيان الجمعة، إن تعليق التعاون الأكاديمي مع إسرائيل يستند إلى "مدى ومدة وطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن إدارة الجامعة أوقفت جميع التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية، وأنه رغم عدم إمكانية إنهاء التعاون قانونيا، إلا أن الجامعة ستنسحب من جانب واحد من المشاريع ذات الصلة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء البلجيكية الرسمية "بلغا"، قال فان دي فالي إن "جامعة غنت لا تريد أن تكون شريكة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي ترتكب في غزة". وشدد على أن الجامعة لا ترغب لهذا السبب في التعاون مع الشركاء الضالعين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتعد جامعة غنت، ثالث جامعة بلجيكية تعلق التعاون الأكاديمي مع إسرائيل خلال 3 أيام، بعد قرار مماثل من جامعة بروكسل الحرة يوم 28 أيار/ مايو الجاري، وجامعة أنتويرب يوم 30 من الشهر نفسه.