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"هرمز 900 للبيع"... لبنانيّون يسخرون على "السوشيال ميديا"

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تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة فكاهية، مع حادثة إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كوخاف هيرمس 900" داخل إحدى البلدات في جنوب لبنان إثر استهدافها بصاروخ.

وعبّر الناشطون عن فرحتهم بإسقاط المسيّرة بطريقة ساخرة، وتهافتت التغريدات على منصة "اكس" بشكل كبير عارضةً بقايا حطام المسيرة مع عبارات منها: "دولاب مسيرة هرمز 900 للبيع بسعر مغرٍ".
وكتب ناشط: "إسقاط المسيرة الهجومية هرمز 900 فخر الصناعة العسكرية الإسرائيلية من قبل حزب الله.. صدمة كبيرة لإسرائيل.. ‏هيك بعتوها عموديا نزلت قطع للبيع افقيا".
وعلق حساب قائلا: "دوليب هرمز 900 بحالة يرثى لها للبيع بسعر مغرٍ". فيما كتب ناشط: "قطع غيار هرمز للبيع تغيرت المعادلات".
وعلقت ناشطة: "صارت ع إسما 900 شقفة.. هرمز 900 يابا ‏وهي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي تمتلكها القوات الجوية الإسرائيلية.. ‏تم إسقاطها في جنوب لبنان بسواعد الأبطال".
 

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"هرمز 900 للبيع"... لبنانيّون يسخرون على "السوشيال ميديا"

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