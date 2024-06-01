قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا العديد من عمليات السرقة في بلدتَين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شخصًا ملثّمًا يقوم بواسطة الكسر والخلع بعمليّة سرقة من داخل منشأة رياضية في بلدة الزّرارية.

بتاريخ 25-4-2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت فصيلة عدلون من كشف هويّة الفاعل وتوقيفه، ويدعى:

م. ع. ز. (مواليد عام 2000، لبناني)

بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات سرقة، بتوجيه من شخص آخر، لقاء مبلغ مالي

بعد المتابعة الحثيثة، توصّلت هذه الفصيلة إلى تحديد كامل هويّة الأخير، ويدعى:

م. ع. ح. (مواليد عام 1981، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة واحتيال وإطلاق نار، ومطلوب للقضاء بموجب عدّة ملاحقات قضائية بجرائم: سرقة بواسطة الكسر والخلع وإطلاق نار.

بتاريخ 21-5-2024، وبعد رصد ومراقبة، كمنت له قوة من الفصيلة في بلدة الزّرارية، حيث ألقت القبض عليه.

بتفتيشه ومكان إقامته عُثر على العديد من الدّراجات الآليّة وسيّارة، تبيّن أن جميعها مسروقة، كما تمّ ضبط أعتدة عسكريّة.

بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عدد من السّرقات في بلدتي الزرارية وارزي، وبقيامه بتجارة الأسلحة، وبالتّعامل بالأموال المجمّدة، أي بالدولار الأسود.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء.