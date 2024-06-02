الحرارة تبلغ ذروتها غدا... اليكم تفاصيل الطقس

تتدفق كتل حارة من فوق شبه الجزيرة العربية وتؤدي الى طقس حار بدأ بالتأثير على لبنان وتستمر في الايام المقبلة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية وتبلغ ذروتها غدا الاثنين بالتوازي مع انخفض الرطوبة في طبقات الجو مما يؤدي الى انحسار السحب في الجو.

تفاصيل طقس اليوم الأحد:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢١ و٣٣ ساحلا وبين ١٤ و٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٣٠ و٦٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٥ ساحلا وبين ١٦ و٣٨ بقاعاً وبين ١٨ و٣٢ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: مشمس والحرارة تنخفض ساحلا لكنها تستمر فوق المعدلات وتتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و٣٣ ساحلا وبين ١٨ و٣٩ بقاعاً وبين ١٩ و٣١ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.