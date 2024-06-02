إيلون ماسك يقترح إعادة تسمية إكس بـ«تويتر»

اقترح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس، إعادة تسمية إكس لـ تويتر، بعد تغيير اسم التطبيق منذ بضعة أشهر، بعدما أتم صفقة شراء التطبيق، وأضاف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في المنشور: كن صادقًا في الرد.

ووافق 86.4% من المتفاعلين على منشور إيلون ماسك، على تغيير اسم 𝕏 إلى تويتر، في حين طلب 13.6% من المتفاعلين بقاء الاسم الجديد للتطبيق.

إيلون ماسك يجمع 6 مليارات دولار لـ شركة xAI

وفي سياق منفصل، تمكنت شركة xAI المختصة بالذكاء الاصطناعي والمملوكة للملياردير إيلون ماسك؛ من جمع ما يقرب من 6 مليارات دولار، وذلك في جولة التمويل Series B، حسب بيان من الشركة.

ونجحت الشركة، في جمع هذا المبلغ بمشاركة مستثمرين رئيسيين بما في ذلك Valor Equity Partners، وVy Capital، وAndreessen Horowitz، وSequoia Capital، وFidelity Management & Research Company، والوليد بن طلال، وشركة المملكة القابضة السعودية، وآخرين.