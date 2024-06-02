اوقفتهما المعلومات... شخصين لبمن أصحاب السوابق بقضايا مخدرات

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في كافة المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة عمليات المراقبة التي تقوم بها دورياتها، تمكّنت شعبة المعلومات من الاشتباه بتورّط شخصَين بقضايا مخدرات.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية لكشف هوية المذكورَين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هويتهما وهما:

م. د. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)

ز. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)

من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات، ويوجد بحق الأول /6/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات.

بتاريخ 07-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة الكولا، أوقفت في خلاله المذكورَين، وتم ضبط دراجة آلية نوع "Adress" لون أبيض، وهاتفين خلويين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تورّطهما بقضايا مخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.