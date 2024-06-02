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"قُصفنا بأكثر الصواريخ تطوّراً".. ماذا قال مسؤول إسرائيليّ عن الحرب مع "الحزب"؟

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ذكر موقع "الميادين" أنّ اللواء في احتياط الجيش الإسرائيلي والقائد السابق للقوات البرية يفتاح رون تال، قال إنّ إسرائيل وصلت إلى "صفر ردع" في مواجهة "حزب الله".
ورداً على السؤال عن موعد بدء الحرب في الشمال، نقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن تال قوله، إنّ "الحرب جارية فعلاً في الشمال، وهي حرب نشعر فيها بالإذلال"، مضيفاً: "حزب الله بنى منطقة أمنية، لقد فككوا بلداتنا، ونصف السكان لا يعرفون إذا كانوا سيعودون، نحن في انهيار".
ورأى رون تال أن العملية في رفح تؤثر في تحركات الجيش الإسرائيلي وقدرته على العمل في الشمال، مؤكداً أن الضباط يفضلون الاتفاق مع حزب الله، بدلاً من تركهم مع قدراته الخطيرة، وأضاف: "لقد هاجمونا بالصواريخ الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط".

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