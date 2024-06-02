نزار الرواس يهنىء " الرياضي –بيروت" : بصمة ذهبية جديدة في سجله الحافل بالبطولات وإنجاز يسجل له ولكرة السلة اللبنانية وللبنان

توجه رئيس "نادي الفداء الرياضي –صيدا" نزار الرواس برسالة تهنئة الى" نادي الرياضي – بيروت" بطل لبنان على فوزه بلقب " فاينيل 8 " بدوري غرب آسيا لكرة السلة "وصل ".

وقال الرواس: " مرة جديدة يتألق النادي الرياضي – بيروت بكرة السلة في المحافل الرياضية الخارجية ، موقعاً بصمة ذهبية جديدة في سجله الحافل بالبطولات الوطنية والعربية والقارية والدولية، وهذه المرة بإحرازه لقب الـ" فاينيل 8 " لدوري غرب آسيا لكرة السلة "وصل "، في انجاز جديد يسجل للرياضي ولكرة السلة اللبنانية وللبنان .

اننا اذ نتقدم من أسرة النادي الرياضي – بيروت إدارةً ولاعبين بالتهنئة القلبية بهذا الإنجاز الكبير، نتمنى لفريق الرياضي التوفيق في " دوري أبطال آسيا " في دبي بالإمارات العربية المتحدة وفي كل البطولات القادمة إن شاء الله ".