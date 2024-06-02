بسبب "الحزب".. فرار جماعي لمجموعة مستوطنين قرب الحدود اللبنانية (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة هرب المستوطنين الإسرائيليين من حافلة في الشمال قرب الحدود مع لبنان، وسط صراخهم عقب دوي صافرات الإنذار تزامنا مع سماع أصوات صواريخ في الجو.

هذا وأعلن حزب الله اليوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على ثكنة يردن بالجولان المحتل، واستهداف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى.

من جهتها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن 4 مسيرات اقتحمت أجواء إسرائيل من جهة لبنان، وقد تم إسقاط إحداها بمنطقة المطلة والأخريات بالجولان.

זעקות האימה של הילדים בצפון באחת ההזעקות הבוקר היא ההוכחה הניצחת לניצחון המוחלט. pic.twitter.com/i9WXbgzl70 — HolySmoke💨 (@HolySmokexxxx) June 2, 2024