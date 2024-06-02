صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

بسبب "الحزب".. فرار جماعي لمجموعة مستوطنين قرب الحدود اللبنانية (فيديو)

صيدا اون لاين

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة هرب المستوطنين الإسرائيليين من حافلة في الشمال قرب الحدود مع لبنان، وسط صراخهم عقب دوي صافرات الإنذار تزامنا مع سماع أصوات صواريخ في الجو.
هذا وأعلن حزب الله اليوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على ثكنة يردن بالجولان المحتل، واستهداف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى. 
من جهتها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن 4 مسيرات اقتحمت أجواء إسرائيل من جهة لبنان، وقد تم إسقاط إحداها بمنطقة المطلة والأخريات بالجولان.

اقرأ أيضا

تصعيد كبير جنوباً يُعيد شبح الحرب الموسعة.. ونتنياهو يأمر بتوسيع نطاق الضربات

يروّجان المخدّرات.. شعبة المعلومات كشفت هويتهما واوقفتهما بالجرم المشهود

معلومات لافتة عن "مدفعيّة الحزب".. إكتشفوا قدرات قذائفه!

نزار الرواس يهنىء " الرياضي –بيروت" : بصمة ذهبية جديدة في سجله الحافل بالبطولات وإنجاز يسجل له ولكرة السلة اللبنانية وللبنان

بالفيديو.. لمَن أهدى وائل عرقجي فوز "الرياضي"؟

صدارة عربية .. تعرف على أفضل خطوط جوية لعام 2024

تم نسخ الرابط