نجاة المهندس وليد عبد الغني من محاولة سلب بقوة السلاح.. إليكم التفاصيل

نجا المهندس وليد عبد الغني من محاولة سلب بقوة السلاح في نفق المطار صباح اليوم. وفي التفاصيل وأثناء توجهه من بيروت بإتجاه صيدا، تفاجأ بدراجتين ناريتين من نوع CROSS يقودهما سائقان مسلحان يرتديان خوذتين لإخفاء وجهيهما حاولا توقيفه ليحاول سائق دراجة ثالث مسلح كان بإنتظار وصوله لآخر النفق قطع الطريق عليه. وقد نجا المهندس عبد الغني بأعجوبة من هذا الفخ المسلح حيث إستمرت الملاحقة الى خلدة بالقرب من أفران شمسين حيث تواروا عن الانظار بعدما فقدوا الأمل من إمكانية نجاح خطتهم.