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"استجابة موحدة للوضع"... دعوةٌ "أردنية - مصرية" الى ميقاتي!

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تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوة مشتركة من الملك الاردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش للمشاركة في أعمال "مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" والذي يستضيفه الاردن في الحادي عشر من شهر حزيران الحالي.
ويستضيف الأردن المؤتمر في 11 حزيران الجاري، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
ووفق البيان الرسمي للديوان الملكي الهاشمي يعقد المؤتمر بدعوة من الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.
ويستهدف تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.

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