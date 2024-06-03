'جمعية محمد زيدان للإنماء' تتولى تنظيف وترتيب 'مقبرة صيدا القديمة' قبل حلول عيد الاضحى

باشرت "جمعية محمد زيدان للإنماء" في صيدا حملة لتنظيف مقبرة صيدا القديمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم الاهالي والابناء بزيارة اقرباءهم بالمناسبة وتلاوة الفاتحة عن ارواحهم .

وتشمل الحملة تنظيف وتجميل المقبرة وترتيبها وإزالة النفايات والأعشاب اليابسة الطفيلية، مع نظافة الممرات بين الاضرحة وتهيئتها لاستقبال الزوار خلال العيد.

وقد تم تكليف فريق من "الجمعية" للقيام بهذه الأعمال، مع الحرص على احترام قدسية كل ضريح وتاريخ الوفاة .

اشارة الى ان هذه المبادرة تأتي في اطار الجهود والاعمال المختلفة التي تقوم فيها "جمعية محمد زيدان للانماء" في صيدا، مع التمني بأن تعكس هذه المبادرة روح العطاء والتعاون بين أفراد المجتمع، وتساهم بتوفير بيئة نظيفة ومريحة لزوار المقبرة خلال عيد الأضحى.