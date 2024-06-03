بسبب "الحزب".. النيران تُحاصر مستوطنة إسرائيلية و "لا إتصالات"!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أنَّ ساحة الجبهة مع لبنان تشهدُ غلياناً كبيراً، مشيرة إلى أنّ الحرائق التي اندلعت في سلسلة جبال راميم الليلة الماضية بسبب صواريخ حزب الله، عادت واندلعت مُجدداً وتمتدّ نحو المنازل في مستوطنة كريات شمونة مارغليوت.

كذلك، ذكرت الصحيفة أنّ طواقم الإطفاء تعمل منذ أكثر من 5 ساعاتٍ على إخماد الحريق الذي يُحاصر كريات شمونة، مشيرةً إلى أن الحرائق المُشتعلة تسببت بخللٍ في البُنية التحتية للإتصالات في المنطقة.