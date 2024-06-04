صورٌ تاريخية.. مستوطنات إسرائيل قرب لبنان تحت نار الحرائق!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، مساء اليوم الإثنين، أنّ الحرائق تتمدد في مستوطنة كريات شمونة بفعل الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" باتجاهها.

ووصفت الصحيفة الحرائق بـ"الضخمة"، معلنة أنه تمّ استدعاء العديد من فرق الإطفاء إلى مكان الحرائق، كاشفة أنه نظراً للخطر الذي يُهدّد المنازل في المستوطنة وبجانبها منطقة مرغليوت، فقد جرى إبلاغ السكان الذين بقوا هناك بإخلاء مساكنهم فوراً.

ووفقاً لـ"يديعوت"، فإنَّ الحريق يمتد نحو أحد الأحياء شمال المُستوطنة المذكورة، فيما تسعى فرق الإطفاء لإخماد النيران ومنعها من الوصول إلى المنازل علماً أنه جرى رصد حريق عند سقف أحد البيوت هناك.

كذلك، قالت "يديعوت" إنّ الحرائق مندلعة في 15 نقطة ضمن منطقة الجليل - الجولان، كاشفة أنّ النيران مشتعلة أيضاً في مستوطنات المطلة، كفرجلعادين كيرين نفتالي، إيليفلت وغيرها.

ولفتت الصحيفة إلى أنَّ الطريق الرئيسي السريع المؤدي إلى شمال إسرائيل قد تمّ إغلاقهُ بالفعل، مشيرة إلى أنّ البنية التحتية للإتصالات ما زالت متأثرة بالخلل الذي أصابها جراء الحرائق.

ماذا عن لبنان؟

في غضون ذلك، توسعت رقعة النيران التي اندلعت في منطقة علما الشعب - جنوب لبنان، وذلك بفعل القصف المدفعيّ الإسرائيليّ الذي طال البلدة، مساء اليوم الإثنين.

وحالياً، فإن فرق الإطفاء تواصلُ جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجيش للسيطرة على الحريق الذي امتد إلى مساحات شاسعة من المناطق الخضراء.

صورٌ ترصد الحرائق المندلعة في المُستوطنات الإسرائيلية: