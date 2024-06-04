نادي الدراما في 'ثانوية رفيق الحريري' قدم مسرحية 'بنت الجبل' تكريماً لذكرى الفنانة الراحلة سلوى القطريب بحضور ابنتها الفنانة الين لحود

تكريماً وتحيةً لذكرى الفنانة الراحلة سلوى القطريب وبمشاركة ابنتها الفنانة الين لحود ، قدم طلاب "نادي الدراما في ثانوية رفيق الحريري" عرضاً خاصاً لمسرحية " بنت الجبل" وذلك على مسرح الثانوية في صيدا بحضور مديرة الثانوية نادين زيدان الحريري وجمع كبير من الأهالي وجمهور من محبي المسرح .

وسبق عرض المسرحية ، النشيد الوطني اللبناني وعرض فيديو ترحيب بالفنانة لحود وتمهيد للمسرحية وتقديم نبذة عن المسيرة الفنية للفنانة الراحلة سلوى القطريب من التلميذتين لوسين بعاصيري و نايا ناتوت.

ثم ألقت المديرة زيدان كلمة قالت فيها :" قبل أن نبدأ رحلتنا، يسعدنا استضافة الفنانة الرائعة الين لحود، التي سبق و قدمت مسرحية "بنت الجبل" عام 2015. وبعد مرور تسع سنوات، قررنا إحياء هذا العمل الرائع تكريمًا لروح سلوى القطريب.

بعد ذلك قدمت زيدان بإسم نادي الدراما في الثانوية درعاً تكريمية للفنانة لحود تحيةً وتكريماً لذكرى والدتها.

بعد ذلك قدم طلاب نادي الدراما العرض الخاص لمسرحية " بنت الجبل " وقصة حسن البغدادي المستوحاة من ليالي شهرزاد والتي تخللها باقة من أغنيات الفنانة الراحلة سلوى القطريب مثل "خلصت الصيفية" ، " لو في عندي شي أوضة ودار" ،" يا أستاذ الأبجدية" ، " قالولي العيد بعيوني" ، " على نبع المي" ، واختتمت المسرحية بأغنية "خدني معك". وأخرج المسرحية المخرجة نادين الكردي.