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الجيش الإسرائيلي "يزعم" اغتيال 100 عنصر من الحزب!

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أعلن الجيش الإسرائيلي، إنه نجح في القضاء على 100 مقاتل من حزب الله، منذ بداية الحرب.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن "وحدة الاستخبارات الميدانية 869" التابعة للفرقة 91 هي المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية متعددة الأبعاد في منطقة الحدود اللبنانية.

وجاء في بيان: "منذ بداية الحرب، كانت الوحدة تعمل بجد لجمع المعلومات الاستخبارية، وتحديد عناصر حزب الله، وأخيرا تحقيق مهمتها المتمثلة في القضاء على التهديدات".
وأضاف، "ويعمل جنود مراقبة الاستخبارات الميدانية، وجنود الاستخبارات الميدانية المقاتلون، ومشغلو الطائرات بدون طيار في الوحدة بالوسائل التكنولوجية التشغيلية ومع تكامل عمليات الاستخبارات الميدانية المستمرة".
وتابع البيان، "منذ بداية الحرب، حددت الوحدة هوية أكثر من 100 عنصر ومن خلال معلومات استخباراتية دقيقة وعالية الجودة، تم القضاء عليهم بالتعاون مع القوات العاملة على الأرض وسلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية".

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