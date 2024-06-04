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صيدا

إطلاق مبادرة لإعادة تأهيل وصيانة "ساحة الشهداء" في صيدا

صيدا اون لاين

عشيّة الذكرى الثانية والأربعين للإجتياح الإسرائيلي للبنان والذي تلقت مدينة صيدا أولى نتائجه الكارثية المباشرة فقدمت مئات الشهداء الذين احتضنتهم أرض المدينة في الساحة التي حملت اسمهم لاحقاً ، أطلقت "جمعية أعمالنا" برئاسة القنصل حامد أبو ظهر وتحت اشراف دار الإفتاء في صيدا وبلدية المدينة ، مبادرة لإعادة تأهيل وصيانة ساحة الشهداء ومحيط النصب التذكاري لهم تكريماً لذكراهم ولما تجسّد هذه الساحة من رمز لصمود وتضحيات ابناء المدينة ولشعلة المقاومة التي انطلقت منها قبل أربعة عقود مع قافلة طويلة من الشهداء الذين سطروا أروع البطولات ضد الإحتلال وتوجت بتحرير صيدا في شباط من العام 1985 ، وبما يمثل هذا المكان أيضاً من محطة دائمة لإحياء المناسبات الوطنية وللوفود الزائرة لصيدا والجنوب .

وقالت المديرة التنفيذية لـ"جمعية أعمالنا" السيدة فاطمة البابا إن مشروع تأهيل وصيانة ساحة الشهداء يتضمن: تنظيف الحديقة الوسطية وإعادة زرعها بـ" الغازون " وبالورود ، وترتيبها وتزيينها بأعمدة رخامية وبمجسّم لعبارة " شهداء صيدا "، وتجهيزها بشبكة للري وبمصابيح ونظام انارة بالطاقة الشمسية وتأهيل وتبليط الأرصفة المحيطة بها ووضع حواجز للمحافظة عليها .

وأشارت البابا الى أنه تمت المباشرة بتنفيذ هذا المشروع خلال الأيام القليلة الماضية وان الفترة المقدرة لإنجازه لا تتعدى الثلاثة أسابيع .

وكانت البابا يرافقها وفد من الجمعية جالوا على فاعليات المدينة لإطلاعهم على المشروع حيث أثنى الجميع على هذه المبادرة .

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