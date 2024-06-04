الفواكه: جيدة أم سيئة لأسنانك؟

التناول اليومي للفواكه والخضار يعزز من صحة الأسنان، حيث يوجد في هذه الأطعمة العديد من الفيتامينات كفيتامين ج، والمعادن، والمواد المضادة للأكسدة التي تحمي صحة الأسنان واللثة، كما يمكن لإنهاء الوجبة مع حبة من الفواكه الطازجة أن يساعد في الحفاظ على الأسنان واللثة نظيفة والتخلص من بقايا البكتيريا العالقة، وذلك بفضل محتواها الغني بالمياه.

فوائد الفواكه للأسنان

تعرف على أهم أنواع الفواكه التي تعود بالفوائد الصحية على الأسنان في ما يأتي:

التفاح

تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب هذا ما يقوله المثل الشائع وهو يشمل أيضًا طبيب الأسنان، تشمل فوائد التفاح على الأسنان ما يأتي:

يسمى التفاح بفرشاة الأسنان الطبيعة بسبب نسيجها الليفي الذي يساعد في التخلص من أي عوالق بين الأسنان.

لا يشكل التفاح بديلًا لتنظيف الأسنان بالفرشاة أو استخدام الخيط الطبي، ولكن التفاح يمكن أن يكون خيارًا مناسبًا حتى القيام بأي من هذه.

يعزز تناول التفاح صحة اللثة، ويقلل من كمية البكتيريا المتراكمة، ويزيد من تدفق اللعاب في الفم.

يساعد اللعاب الناتج عن تناول التفاح في التقليل من درجة الحموضة في الفم، وغسل جزيئات الطعام العالقة، ومنع جفاف الفم.

يفضل تجنب عصير التفاح؛ لأنه قد يؤدي لتسوس الأسنان.

الحمضيات

من فوائد الفواكه للأسنان العديدة ما يعود لتناول الحمضيات، إليكم التفاصيل في الآتي:

تحتوي الحمضيات على كميات هائلة من فيتامين ج، فالأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين قد يتعرضون لنزيف اللثة مما يمكن أن يضر بثبات الأسنان.

يفضل إضافة ثمار الحمضيات إلى النظام الغذائي، مثل: البرتقال، والجريب فروت بالإضافة إلى الأغذية الغنية بفيتامين ج الأخرى، مثل: الأناناس، والطماطم، والفلفل الرومي، والفراولة.

يساعد مضغ الفواكه والخضروات الليفية بما فيها الحمضيات على تدليك اللثة، وتنظيف الفم، وزيادة كمية اللعاب التي توازن الحامضية في الفم.

الموز

قنبلة الطاقة الصفراء هي عنوان لفوائد الفواكه للأسنان، حيث يحتوي الموز على الفيتامينات والمعادن وخصوصًا البوتاسيوم والحديد، كما أنه لا يلتصق بالأسنان، ويساهم القسم الداخلي لقشر الموز على تبييض الأسنان.

ومن الممكن أن يكون بديلًا جيدًا للأطعمة الحلوة التي يطلبها الأطفال، والتي تكون مضرة بالأسنان.

الفراولة

الفراولة الطازجة تحتوي على حمض الماليك المستخدم لإزالة طبقة التصبغات من الأسنان.

يمكن استخدام الفراولة كإضافة لمعجون الأسنان، وأفضل طريقة لتحضير هذا المحلول هي الآتي:

قم بسحق حبات الفراولة، ومزجها مع الصودا حتى الحصول على خليط متجانس.

ادهن الخليط على أسنانك بواسطة فرشاة الأسنان، وبعد حوالي خمس دقائق اغسل الخليط وافرك الفم.

استعمل غسول الفم للقضاء على البكتيريا بالفم.

البطيخ

هذه الفاكهة الصيفية غنية بفيتامين ج المفيد كما ذكرنا لصحة الأسنان واللثة، ويحتوي البطيخ أيضًا على مواد مضادة للأكسدة التي تساعد على منع الضرر للخلايا وتضمن صحة اللثة.

فالاستهلاك اليومي لهذه الفواكه الصيفية يوفر فوائد الفواكه للأسنان، ويحسن من مناعة الفم، ويقلل من نسبة الإصابة بأمراض اللثة. وفقًا لموقع “ويب طب”.

أنواع الفاكهة التي تنظف الأسنان

يجتهد الكثيرون في عملية تنظيف الأسنان وعلاج البقع الصفراء بها، وقد يضطرون لزيارة الطبيب بصفة دورية، مما يسبب لهم مزيداً من الجهد، إلا أن خبراء الصحة ينصحون بتناول بعض أنواع الفاكهة التي تنظف الأسنان وتزيل البقع الصفراء تلقائيا وبصورة طبيعية.

وإلى جانب العناية المنتظمة بالأسنان ووسائل التبييض المختلفة يمكن أيضا الحفاظ على صحة وجمال الأسنان من خلال تناول بعض الفواكه والخضراوات، كالتفاح والأناناس والجزر؛ حيث إنها تحتوي على مواد فعالة تحارب التصبغات اللونية الناجمة عن التدخين أو احتساء الكافيين من ناحية وتقوي مينا الأسنان من ناحية أخرى.

وحسب دراسات طبية فإن حمض الفاكهة الطبيعي يحارب البقع الصفراء، التي تشوه المظهر الجمالي للأسنان، ويحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين، الذي يعمل على إزالة طبقة البلاك المتراكمة على الأسنان، أما الجزر فيزخر بفيتامين A، الذي يعمل على تقوية مينا الأسنان ويرفع درجة مقاومتها للمواد الضارة. وفقًا ما نشره موقع “العربية”.

"تآكل" الأسنان!

كشف طبيب أسنان عن فواكه وعصائر شائعة يجب علينا تجنب تناولها كثيرا لأنها قد تؤدي إلى "تآكل" مينا الأسنان وتسبب إضعافها.

ويمكن أن تتسبب الفواكه الحمضية وعصائرها في تآكل مينا الأسنان، ما يجعلها أكثر عرضة للتسوس.

وقال الدكتور ساهيل باتيل، من عيادة "مارليبون سمايل" في لندن: "بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص لأسنانك بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر، أو الحموضة، أو احتمالية التصاقها بالأسنان وتعزيز التسوس"، وعلى الرغم من الفوائد الصحية للفواكه الحمضية، إلا أنه حذر من أنها يمكن أن تكون ضارة بالأسنان.

وأوضح الدكتور باتيل: "على الرغم من أنها تقدم فوائد غذائية، إلا أن الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والغريب فروت تحتوي على مستويات عالية من الحمض الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا، لكن شرب عصائر الحمضيات من خلال الشفاطة يمكن أن يساعد على تقليل ملامسة الأسنان ومنع خطر تآكل المينا.

وتحتوي الحمضيات وعصائرها على مزيج من السكريات والحمضيات ما يخلق بيئة تشكل خطورة على مينا الأسنان.

ويصبح المينا هشا ويمكن أن يتآكل، ما يؤدي إلى تسوس الأسنان وفقدانها. وبمجرد فقدان المينا، لا يستطيع الجسم صنع مينا جديدة.

وللحفاظ على صحة أسنانك، ينصح الدكتور باتيل بالانتظار بضع دقائق قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول الفواكه الحمضية أو عصيرها.

وقال: "إذا كانت وجبة الإفطار تحتوي على أطعمة أو عصائر حمضية، فمن الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام لتنظيف أسنانك. إن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وقت قصير جدا من تناول الأطعمة الحمضية يمكن أن يضعف المينا، حيث تعمل الأحماض على تليينها مؤقتا. والانتظار يسمح للعاب بتحييد الأحماض بشكل طبيعي". نقلًا من الموقع “RT”.

تناول الفاكهة الحامضة دون اضرار أسناننا

الفواكه وعصائرها تتسم بالطعم اللذيذ كما أنها مفيدة للصحة. ولكن هناك بعض الأضرار التي قد تسببها الفواكه الحامضة على مينا الأسنان. نقدم لك الطريقة السليمة للاستمتاع بتناولها مع الحفاظ على أسنانكم.

من يُكثر من تناول الفواكه وعصائرها فهو مما لا شك فيه يقوي جهازه المناعي عبر الفيتامينات الموجودة في الفواكه بشتى أنواعها. ولكن كثرة تناول الفواكه قد يضر بمينا الأسنان وصحتها، نظرا لما تحتويه من أحماض. هذه الأحماض قد تؤدي إلى تآكل طبقة المينا التي لها تأثير على أعصاب الأسنان والإحساس بدرجات الحرارة.

ومن أكثر أنواع الفواكه التي قد تضر بصحة الأسنان نذكر الكيوي والبرتقال وأنواع من التوت، وكذلك السلطات التي يضاف إليها الخل.

ما الحل إذن؟

ويُنصح عند تناول هذه الأنواع من الأطعمة تناول مواد غذائية تحتوي أيضا على نسبة عالية من مادة الكالسيوم، مثل منتجات الألبان (الجبن والزبادي)، فهذا يؤدي إلى تحييد الأحماض في الفم. وينصح بغسل الأسنان بعد ساعة من تناول الفواكهة العالية الأحماض وليس قبل هذه الفترة، حتى لا تقوم الفرشاة بتخديش الأسنان. وفقًا لموقع “DW”.

تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان!

يمكن للطعام الذي نأكله أن يسبب تسوس الأسنان، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي مهم لأسنانك.

وعلاوة على ذلك، هناك بعض الأطعمة التي تشتهر بتلطيخ الأسنان - مثل الشاي والنبيذ الأحمر.

وتشرح NHS، تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة أسنانك. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك. وفي الواقع، فإن النظام الغذائي والتدخين وشرب الكحول لها أيضا تأثير على صحة الأسنان.

وقالت مؤسسة صحة الفم: "يستغرق الأمر ما يصل إلى ساعة حتى يقوم فمك بإلغاء الحمض الناتج عن تناول السكر وشربه. وخلال هذا الوقت تتعرض أسنانك للهجوم من هذا الحمض. لذلك من المهم الحد من عدد الهجمات من خلال تناول الأطعمة والمشروبات السكرية فقط في أوقات الوجبات".

وتقول الجمعية الأمريكية لطب الأسنان (ADA): "إن فمك وأسنانك ولثتك أكثر من مجرد أدوات للأكل. إنها ضرورية للمضغ والبلع - الخطوات الأولى في عملية الهضم. فمك هو نقطة التلامس الأولية لجسمك مع العناصر الغذائية التي تتناولها. لذا فإن ما تضعه في فمك لا يؤثر فقط على صحتك العامة بل يؤثر أيضا على صحة أسنانك ولثتك. وفي الواقع، إذا كانت التغذية لديك سيئة، فإن العلامات الأولى غالبا ما تظهر في فمك".

وتقول Long Grove Dental Studio إن الفاكهة التي يمكن أن تقلل من ظهور تلطيخ الأسنان هي الأناناس.

وتقول المنظمة: "الأناناس مليء بشكل طبيعي بالبروميلين - وهو عامل طبيعي مضاد للالتهابات ومنظف. هذه الأشياء جيدة في التنظيف حيث وجدت دراسة حديثة أجرتها المجلة الدولية لصحة الأسنان أنها يمكن أن تزيل بقع الأسنان بأمان وفعالية".

وهدفت إحدى الدراسات إلى تقييم تغير اللون في المينا البشرية المبيضة بثلاثة تركيزات مختلفة من بيروكسيد الهيدروجين، والتي تحتوي على مستخلص الأناناس كمادة مضافة في توقيتين مختلفين، باستخدام مقياس الطيف الضوئي الانعكاسي.

ووجدت أن إضافة مستخلص الأناناس إلى بيروكسيد الهيدروجين أدى إلى تبييض فعال.

وتقول ADA لصحة الأسنان، إنه يوصى بالحد من الأكل والشرب بين الوجبات.

وقالت مؤسسة صحة الفم: "تسوس الأسنان يمكن أن يكون مؤلما ويؤدي إلى حشوات أو تيجان أو ترصيع.

إذا لم يتم علاج تسوس الأسنان، يمكن أن يصاب عصب السن بالعدوى ويموت مسببا خراجا". نقلًا من الموقع “RT”.