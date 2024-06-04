قياس ضغط الدم بواسطة ساعة ابل :إمكانيات جبارة بخطوات بسيطة

قياس ضغط الدم بواسطة ساعة ابل

قياس ضغط الدم بواسطة ساعة ابل ليس كما هو متوقع، فالساعة لا تستطيع أن تقرأ ضغط الدم وحدها بل لا بد أن يتم ارتداء السوار المخصص لهذا الغرض، ثم بعد ذلك توصيلها بجهاز قياس ضغط الدم ومن ثم يتم تتبع الدرجة التي تظهر على الجهاز والساعة.

مع تطور التكنولوجيا طورت آبل الساعات الخاصة بها حتى توفير العديد من المزايا التكنولوجية، ورغم أن الساعة لا تقوم بالقياس وحدها تمامًا إلا أن لها القدرة على استشعار الأجهزة حولها وهذا يساعدها في قياس ضغط الدم بالإضافة إلى القياسات الأخرى.

طريقة قياس الضغط بواسطة ساعة آبل

اختيار الجهاز.

الاتصال بالساعة.

متابعة النتيجة.

حتى تستطيع قياس الضغط باستخدام ساعات آبل لا بد أن تقوم بهذه الخطوات:

اختيار الجهاز: ليست كل أجهزة الضغط المعروفة يمكن أن تتصل بساعات آبل، بل هناك ثلاث أجهزة فقط لهم القدرة على الاتصال عن طريق البلوتوث بساعة آبل وهم IHealth Feel و QardioArm وجهاز من Medical Ultraconnect، لأن هذه الإصدارات إصدارات حديثة تتوافق مع حداثة الساعة.

الاتصال بالساعة: لا بد أن تقوم بتوصيل الجهاز بالساعة من خلال تنزيل أحد التطبيقات الخاصة بالجهاز الذي تقوم باستخدامه وذلك كله على الساعة، وعندما تثبته على الساعة، قم بالاتصال بين الجهاز والتطبيق حتى يتم القياس.

متابعة النتيجة: لا بد أن تظل تتابع النتيجة حتى تثبت تمامًا، عند التوصيل يمكنك الضغط على Start في الساعة ومن ثم يبدأ القياس، ولكن لا بد من الانتظار حتى يثبت الرقم حتى يكون القياس دقيقًا.

مميزات أجهزة الضغط اللاسلكية المستخدمة مع ساعة آبل



هناك أجهزة كثيرة يمكن استخدامها لقياس ضغط الدم مثل أجهزة قياس ضغط الدم على المعصم، ولكن التي توصل مع الساعة هم ثلاثة:

IHealth Feel: جهاز الضغط اللاسلكي من Health Feel يمكن توصيله واستخدامه مع ساعات آبل لأنه يوفر الخدمة اللاسلكية، بالإضافة إلى أنه يوفر لك فرصة قراءة الضغط ما يقرب من 200 مرة دون وجود إنترنت.

QardioArm: يتم استخدام حتى الجهاز على نطاق واسع فهو يستطيع تعقب النتائج وقياس الضغط غير المنتظم أيضًا، كما أنه عند توصيله بالساعة سينبهك من حين لآخر على قياس الضغط.

فوائد تتبع ضغط الدم باستمرار

المقارنة بين النتائج.

معرفة الخلل إن وجد.

المحافظة على الصحة.

هناك فوائد كثيرة لتتبع ضغط الدم باستمرار سواء بواسطة الساعة أو قياس ضغط الدم بالهاتف، منها:

المقارنة بين النتائج: عند استخدام الساعة الذكية أو استخدام الموبايل في قياس الضغط فإنه بالطبع سيكون لديك سجلًا من القياسات والتي من خلالها يمكنك المقارنة بين النتائج كل فترة لمعرفة ما إذا كان الضغط مضبوطًا.

معرفة الخلل إن وجد: إذا قمت بإهمال قياس الضغط باستمرار فإنه إذا حدث خلل فإنك لن تستطيع معرفته بسهولة، أما من خلال القياسات المستمرة والمقارنة، ستعرف فورًا عند وجود خلل سواء ارتفع الضغط أو انخفض.

المحافظة على الصحة: قياس الضغط باستمرار الهدف منه الحفاظ على صحتك والاهتمام بالعلاج أول بأول عند حدوث أي خلل، لذلك لا تهمل القياسات بل حافظ على القياس بقدر الإمكان.

كيفية المحافظة على ضغط الدم في النطاق الطبيعي

النظام الصحي.

التدريبات الرياضية.

التوقف عن التدخين.

التوقف عن التوتر.

تنظيم الساعة البيولوجية.

حتى تحافظ على ضغط الدم في النطاق الطبيعي فلا بد أن تحافظ على هذه الأشياء:

النظام الصحي: ارتفاع الدهون والكوليسترول في النظام الصحي يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك النظام الصحي في الغذاء من أهم الأشياء التي تساهم في بقاء الضغط منظمًا، لذلك يجب إدخال الخضروات والفواكه إلى النظام الغذائي وتقليل استهلاك الدهون.

التدريبات الرياضية: التدريبات الرياضية لا تؤثر فقط في حرق الدهون وضبط الضغط، ولكنها تساهم في تحسين صحة الجسم ككل، وأهم ما تؤثر عليه التدريبات الرياضية عضلة القلب، حيث أثبتت بعض الأبحاث أن التمرينات تساهم في خفض نسبة الوفيات.

التوقف عن التدخين: التدخين من أكثر المواد التي تؤثر على ضغط الدم لأنها تؤدي إلى زيادة انقباض الأوعية ومن ثم تزيد من ضغط الدم، لذلك الإقلاع عن التدخين من أهم النصائح لحدوث توازن الضغط.

التوقف عن التوتر: إذا كنت من مرضى الضغط أو تحاول أن تضبط الضغط فلا بد أن تتوقف عن التوتر، سواء كان التوتر الناتج عن الأمراض النفسية أو التوتر الناتج عن الأشياء المادية، فالحالة المادية السيئة قد تزيد من توتر الإنسان وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع الضغط الواقع على القلب.

تنظيم الساعة البيولوجية: النوم كذلك من أكثر الأشياء المؤثرة في توازن الضغط والتحكم فيه، وينصح دائمًا بالنوم بالليل وترك النهار للعمل، حيث أثبت أن النوم في الليل من الأشياء التي تساهم في الحفاظ على صحة الإنسان وتقيه من الأمراض.

مميزات ساعات آبل الذكية

المميزات الصحية.

تتبع اللياقة البدنية.

الإشعارات.

المدفوعات.

إضفاء الطابع الشخصي.

تتمتع ساعات آبل الذكية بالعديد من المميزات، ومن هذه المميزات:

المميزات الصحية: من مميزات الساعة الذكية أو ساعات آبل بالتحديد هي المميزات الصحية فيها، حيث يمكنك من خلالها متابعة ضغط الدم وكذلك متابعة التنفس ونسبة الأكسجين في الدم، ففكرة التتبع هذه تساعدك في سرعة العلاج عندما تكتشف خلل ما.

تتبع اللياقة البدنية: كما أنها تساعدك في الحفاظ على اللياقة الصحية، فإنها تساعدك أيضًا في الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال ضبط الحالة الصحية، وتتبع حالات النشاط لديك وبالتالي تعرف ما إذا كان لا بد أن تبذل مجهودًا أكبر.

الإشعارات: من أهم مميزات الساعة أنك تربطها بالموبايل، لذلك يمكنك الاعتماد عليها في معرفة من يتصل بك ومن أرسل لك رسالة، فلن تضطر آسفًا أن تخرج الهاتف طوال الوقت لتعرف من الذي يتصل.

المدفوعات: اتجه العالم مؤخرًا لاستخدام نظام الدفع الإلكتروني من خلال الهاتف، والآن تستطيع أن تدفع من خلال ساعة آبل، حيث توفر خدمة Watch Apple Pay وهي مثلها مثل كل الخدمات الإلكترونية للدفع.

إضفاء الطابع الشخصي: في الطبيعي تأتي ساعات اليد بشكل واحد فتحجمك أثناء لبسها، أما ساعة آبل فتأتي بأحزمة مختلفة يمكنك الاختيار فيما بينهم بما يتناسب معك ومع ملابسك.

الارتباط بالآيفون.

رغم أن ساعة آبل الذكية لها فوائد كثيرة إلا أن لها سلبيات متعددة أيضًا، منها:

السعر: مثل أغلب منتجات آبل والتي تعتبر من أغلى المنتجات الإلكترونية في العالم، فالساعة تعتبر واحدة من أغلى الساعات الذكية في العالم رغم وجود إصدارات تشبهها.

عمر البطارية: من المعروف أيضًا أن هواتف آبل تعرف بأن البطارية الخاصة بها عمرها قصير، وكذلك الساعة فالبطارية تحتاج أن تشحن باستمرار حتى لا تفصل منك في أي وقت.

الارتباط بالآيفون: من السلبيات السيئة أيضًا أن الساعة لا يمكن ربطها إلا بالآيفون، فلا يمكن أن ترتبط بالأندرويد أبدًا، لأن هناك تطبيقات مرتبطة بها لا توجد إلا على الآيفون.