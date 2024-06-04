"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد"... الحزب يتبنّى عمليات جديدة

صدر عن المقاومة الإسلامية - حزب الله، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وأضاف، "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 انتشارا ‌‏لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية".

وتابع البيان، "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:55 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 انتشاراً ‌‏لجنود االجيش الاسرائيلي في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية".

وأشار الى، أن "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 تجمعاً ‌‏لجنود العدو الصهيوني في حرش برعام بقذائف المدفعية، وعند الساعة 16:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 موقع ‏الناقورة ‏البحري بقذائف المدفعية".

واستكمل البيان، "أصابوه إصابة مباشرة".

ولفت الى، أن "عند الساعة 17:05 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 موقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".