"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد"... الحزب يتبنّى عمليات جديدة
صدر عن المقاومة الإسلامية - حزب الله، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".
وأضاف، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 انتشارا لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية".
وتابع البيان، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:55 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 انتشاراً لجنود االجيش الاسرائيلي في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".
وأشار الى، أن "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في حرش برعام بقذائف المدفعية، وعند الساعة 16:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 موقع الناقورة البحري بقذائف المدفعية".
واستكمل البيان، "أصابوه إصابة مباشرة".
ولفت الى، أن "عند الساعة 17:05 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".