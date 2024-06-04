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"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد"... الحزب يتبنّى عمليات جديدة

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صدر عن المقاومة الإسلامية - حزب الله، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".
وأضاف، "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 انتشارا ‌‏لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية".
وتابع البيان، "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:55 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 انتشاراً ‌‏لجنود االجيش الاسرائيلي في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية".
وأشار الى، أن "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 تجمعاً ‌‏لجنود العدو الصهيوني في حرش برعام بقذائف المدفعية، وعند الساعة 16:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 موقع ‏الناقورة ‏البحري بقذائف المدفعية".
واستكمل البيان، "أصابوه إصابة مباشرة".
ولفت الى، أن "عند الساعة 17:05 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 موقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

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