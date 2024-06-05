صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
أمن الدولة اوقفت شقيق مطلق النار على السفارة الاميركية بالتنسيق مع مديرية المخابرات د. بديع : بلدية صيدا أنجزت إصلاح الإشارات الضوئية في تقاطعي إيليا وسبينس لتأمين السلامة المرورية والحد من الحوادث الجميّل: لا أستغرب أن تكون حادثة السفارة بمثابة "رسالة" شعبة المعلومات توقف 4 اشخاص نفذواعملية السرقة الضخمة من داخل مجمع السيتي مول بينهم موظفان اقتحام 1184 مستوطنًا المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية واستعدادات لـ"مسيرة الأعلام" بالقدس نتانياهو من كريات شمونة: جاهزون لعملية قوية جدًا في الشمال

لبنان

شعبة المعلومات توقف 4 اشخاص نفذواعملية السرقة الضخمة من داخل مجمع السيتي مول بينهم موظفان

صيدا اون لاين

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 23-5-2024 وفي محلة نهر الموت، أقدم مجهولان ملثمان على سرقة مجوهرات قدّر وزنها بحوالى /6/ كلغ من الذهب و/18/ هاتفًا خلويًا إضافة إلى ساعتين من داخل شركة في مجمع "السيتي مول"، وفرا الى جهة مجهولة.
على الأثر، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة توصلت الى كشف هوية المتورطين في عملية السرقة، وهم كل من اللبنانيين:
م. ف. (مواليد عام 2003) (موظف في السيتي مول)
ع. ت. (مواليد عام 2002)
ع. ع. (مواليد عام 1999) (موظف في السيتي مول)
بتاريخ 25-5-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة عملية متزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة التل طرابلس على متن سيارة نوع "هوندا CRV" لون زيتي، وضبط بحوزته مبلغ /3,800/ $ وحقيبة بداخلها أدوات تستخدم في عمليات السرقة، والثاني في محلة جبيل وضبط بحوزته مبلغ /196/ $ وسكين، والثالث في محلة الدورة وضبط بحوزته مبلغ /270/$.
بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثالث بالتخطيط للسرقة، وأنه في يوم التنفيذ وبسبب حادث طارئ لم يحضر الثالث الى موقع العملية. عندئذ نفّذ العملية الأول والثاني عن طريق البقاء داخل أحد المتاجر في المول بعد اقفاله، وخلال منتصف الليل أقدما على السرقة وغادرا صباحا بعد فتح الأبواب، وتقاسما المسروقات على أساس اعطاء الثالث حصة صغيرة بعد تصريفها.
كما صرّح الأول ان نصيبه من المسروقات موجود في منزله حيث تم ضبطها، وأفاد الثاني ان حصته من المسروقات باستثناء الهواتف سرق منه أثناء محاولة تصريفه.
بتفتيش منزل الأول عثر على بندقية حربية نوع "كلاشنكوف" وجعبة وممشط بداخله /8/ طلقات صالحة للاستعمال، و/8/ هواتف خليوية وحوالى /2,8/ كلغ من المجوهرات، وبتفتيش منزل الثاني عثر على /9/ هواتف خلوية وساعة يد.
سلمت المضبوطات الى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

اقرأ أيضا

موقوفان يقومان بالسلب بقوة السّلاح قتلا أحد الأشخاص خلال محاولة سلبه، هل من وقع ضحيّة أعمالهما؟

بالصور: ضبط 16 طنًا من مادة أولية منتهية الصلاحية داخل معمل لتصنيع الشوكولا بالجنوب

اقتحام 1184 مستوطنًا المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية واستعدادات لـ"مسيرة الأعلام" بالقدس

نجاة المهندس وليد عبد الغني من محاولة سلب بقوة السلاح.. إليكم التفاصيل

عبر المطار... احباط محاولة تهريب دولارات مزيفة الى تركيا

نقل عامل بناء للمستشفى بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في صيدا

تم نسخ الرابط