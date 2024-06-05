الجميّل: لا أستغرب أن تكون حادثة السفارة بمثابة "رسالة"

علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على حادثة اطلاق النار على السفارة الأميركية في بيروت قائلاً: "الوضع الأمني متفلت في لبنان جراء تفشي ظاهرة السلاح غير الشرعي بسبب حزب الله وحلفائه الذين أرسوا شريعة الغاب".

وفي حديث لـ"الحرة"، قال الجميّل: "كل من يقف بوجه سياسة حزب الله يكون مهدّداً، ولا أستغرب أن تكون حادثة السفارة بمثابة "رسالة"."

وأضاف: "نحن نعيش هذا التهديد يوميًا منذ سنوات بكل الوسائل، إن كانت بالقتل أو التخوين".

وتابع قائلاً: "لم نسمع منذ زمن طويل بعمليات يقوم بها داعش في لبنان، فمستغرب اليوم عودة داعش لتتعدّى على السفارة الأميركية في وقت نشهد على تهديد جدّي من قبل اسرائيل على حزب الله".

وشكر الجميّل الجيش الذي قام بالإجراءات كافة.