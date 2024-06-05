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توصياتٌ من السفارة الأميركية الى رعاياها في لبنان!

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أصدرت السفارة الأميركية في لبنان، اليوم الاربعاء، بيان اعلنت فيه أنها تعرضت اليوم لعملية إطلاق نار من أسلحة خفيفة.
وأضافت أنه "بفضل التدخل السريع للجيش وفريق أمن السفارة، لم يتم تسجيل أي إصابات بين موظفي السفارة".
وأشارت السفارة أن "التحقيقات جارية والاتصالات مستمرة مع السلطات اللبنانية بشأن أي جديد".
وأوصت مواطنيها بتجنب السفر إلى حدود لبنان مع إسرائيل وسوريا ومخيمات اللاجئين وتجنب التظاهرات وأي تجمعات.
وطلبت من رعايها التسجيل في تطبيق إرشادات السفر لتلقي التنبيهات.
كما أعلنت أنها ستبقى مغلقة أمام الجمهور لبقية اليوم، لكنها تعتزم فتح أبوابها غداً.

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