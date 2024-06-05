بشأن حادثة السفارة الأميركية... بيانٌ جديد من الجيش!

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، اليوم الاربعاء، بيان جاء فيه: "ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأميركية في منطقة عوكر، دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر - البقاع الغربي وأوقفت السوري (ع.ج.) والمواطن (ا.ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف.) مطلق النار على السفارة، و3 من أفراد عائلته".

واضاف البيان، "ويواصل الجيش عمليات الدهم في موازاة متابعته للتحقيقات بإشراف القضاء المختص".

