أسامة سعد استقبل مازن معضم وثريا البابا لاطلاعه على أجواء التحضيرات للنشاط الذي سيقام خلال عيد الأضحى على الملعب البلدي

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا الفنان والممثل مازن معضم والسيدة ثريا البابا في مكتبه في صيدا، وذلك لوضع سعد في أجواء التحضيرات للنشاط الذي سيقام في المدينة على الملعب البلدي خلال عيد الأضحى ولمدة أربعة أيام متتالية بهدف تنشيط السياحة في المدينة وفي نفس الوقت للإضاءة أكثر على التراثين اللبناني والفلسطيني حيث سيتضمن النشاط أمورا خاصة بالتراث اللبناني وايضا الفلسطيني.