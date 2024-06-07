قرارٌ من "هيئة التحقيق الخاصة" بشأن موجودات قهوجي وعائلته!

صدر عن هيئة التحقيق الخاصة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، اليوم الخميس، ما يلي: ان "هيئة التحقيق الخاصة، وبعد المذاكرة، قررت تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة بما فيها الزوجة والاولاد القصر للسيد جان توفيق قهوجي لبناني، مواليد ،1953/9/23 ، والدته ملكة حداد، سجل رقم 884 صربا)، احترازياً لمدة ستة اشهر من تاريخ هذا القرار، وقابلة للتمديد لمدة ثلاثة اشهر إضافية، ما لم يرد قرار مخالف من "الهيئة"، لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العامة في لبنان، على ان لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".

وأضافت، "تكليف أمين عام "الهيئة" إبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، واصحاب العلاقة".

وكانت قد جمّدت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان حسابات ستة من كبار الضباط الذين تولوا مسؤوليات في السابق، والقرار كان قد اتخذ منذ حوالي الأسبوعين بتجميد حسابات هؤلاء لستة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى، بهدف التوسع بالتحقيق في تورطهم بقضايا فساد وتبييض أموال.