النتائج متضاربة.. هذا جديد تفشي فيروس اليرقان في كامد اللوز

بتاريخ 23 نيسان 2024 ، أُبلغت وزارة الصحة من قبل بلدية كامد اللوز في قضاء البقاع الغربي عن تفشي حالات التهاب الكبد الفيروسي الالفي، حيث سُجّلت 40 حالة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

وبعد شهر تقريبًا على وقوع الحادثة علم "لبنان24" بأن ما تسبب بهذه الحادثة هو أحد الآبار الذي يقع ضمن منطقة استملاك مصلحة مياه الليطاني وصلاحية استثمار بلدية كامد اللوز.

وحسب معلومات رسمية علم "لبنان24" بأن تضاربا قد وقع بين نتائج فحص مياه الشفة التي أجرته وزارة الصحة ومؤسسة مياه البقاع، وهذا ما رسم علامات استفهام كبيرة لناحية الاستخفاف بالفحوصات.

وأشارت المصادر إلى أن متابعة الأمر لا تزال عالقة بعد تضارب النتائج، حيث أكّدت أنّه تم التماس عدم جدية واضحة من قبل المعنيين بهذا الأمر.