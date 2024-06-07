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صيدا

أنجيلا عنيسي تدخل الفرحة لقلوب أطفال دار اليتيم العربي بلعبة صنعتها بنفسها !

صيدا اون لاين

فاجأت الطالبة أنجيلا حسين عنيسي أطفال دار اليتيم العربي في صيدا بمبادرة خاصة أدخلت الفرحة الى قلوبهم .

ففي اطار نشاط بحثي لدائرة الأبحاث في "ثانوية السفير- الغازية" موجه لطلاب الصف الثامن يتيح الفرصة لكل طالب لديه فكرة بحث او مشروع تطبيقي او نظري أن يقترحه وينفذه ، تقدمت أنجيلا بفكرة مشروع انتاجي يدوي عبر تصميم وتجميع لعبة خاصة بالأطفال وتقديمها لأطفال أيتام ، حيث لاقت هذه الفكرة ترحيب وتنويه المعلمة المشرفة وشجعت أنجيلا على تنفيذها. .

وبالفعل ، انكبت أنجيلا على تنفيذ مشروعها بشغف وبمساعدة معلماتها ، وقامت بتصميم وتصنيع بعض أجزاء هذه اللعبة من الخشب وشراء أجزاء أخرى وتجميعها وتركيبها واختيار الرسومات المناسبة لبطاقات هي جزء من اللعبة .

وقامت أنجيلا ترافقها المعلمة المشرفة في دائرة الأبحاث في ثانوية السفير آمنة علوش والمعلمة أمل تقي بزيارة دار اليتيم العربي في صيدا وتوزيع 30 نسخة من هذه اللعبة كهدايا لأطفال الدار، الذين قابلوا هذه المبادرة بفرحة غامرة وشكروا أنجيلا وإدارة "السفير" على هذه المبادرة.  

 

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أنجيلا عنيسي تدخل الفرحة لقلوب أطفال دار اليتيم العربي بلعبة صنعتها بنفسها !

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