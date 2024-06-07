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لبنان

"سابقة" في المدارس الخاصة.. لا امتحانات من دون بطاقات

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فوجئ العديد من الأهالي ببدعة جديدة فرضتها عليهم ادارات عدد من المدارس الخاصة، لا سيما الكاثوليكية منها، حيث طرحت فكرة بطاقات لاجراء الامتحانات المدرسية للفصل الأخير، بحيث لا يحصل الطالب على اذن باجراء الامتحان اذا لم يكن ذووه قد سددوا كامل القسط المدرسي سواء بالليرة اللبنانية او بالدولار.
مصادر متابعة سألت: "هل وزارة التربية مطلعة على هذا الأمر وموافقة عليه؟ وكيف تسمح ادارات المدارس لنفسها بمنع طالب من تقديم امتحانه المدرسي اذا لم يسدد أهله القسط؟"

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"سابقة" في المدارس الخاصة.. لا امتحانات من دون بطاقات

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