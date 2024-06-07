مبارك مارون بو حرب مفقود. هل تعرفون شيئاّ عنه؟

صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة المفقود:

- مبارك مارون بو حرب (من مواليد عام 1944، لبناني).

الذي فُقِد من أمام محلّه، الكائن في بلدة المعمريّة – صيدا، بتاريخ 18-5-2024، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمَين: 754308-07 أو 754309-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.