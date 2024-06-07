"هاجمني وأهانني"... علي منصور: من الطبيعي أن أدافع عن نفسي!

كتب لاعب المنتخب اللبناني والنادي الرياضي علي منصور على حسابه عبر "انستغرام": "أنا مصدوم للغاية من القرارات المتخذة ضدي. الاتهامات التي تلقيتها كاذبة وصادمة، أي شخص يعرفني منذ أن بدأت مسيرتي المهنية يعرف أن ما اتهمت به لا يمثلني بأي وسيلة".

وأضاف، "لدي احترام كبير لـ"FIBA" وكل من يمثله ولكن إذا لم يحترمني شخص ما وهاجمني وأهانني، فمن الطبيعي أن أرد وأدافع عن نفسي، هل من الطبيعي أن يصر موظف الاتحاد الدولي لكرة السلة على منع مدير النادي على الرغم من أنني وبعض اللاعبين الآخرين أكدوا أنه مدير في النادي ولديه تصريح للوصول".

وتابع، "لذلك، قمت، بشكل عفوي وبدون أي نوايا سيئة، بسحب مدير النادي من يده وأحضرته إلى منطقة الاحتفال، ولم يقل أحد أي شيء من الأشخاص المسؤولين هناك، ثم ركض رجل آخر من الاتحاد الدولي لكرة السلة نحوي دون أن أراه حتى، ودفعني من الخلف ولعنني، لذلك دفعته للخلف، عندما حاول الجميع تهدئته، هدد بحظرنا وتغريمنا أمام إدارة النادي ورئيسه، لكننا لم نوليه أي اهتمام وواصلنا الاحتفال".

وتوجهّ علي مصور إلى الرأي العام و الـ"FIBA" سائلًا: "أحترم جميع قوانين الاتحاد الآسيوي وكل من يمثله، ولكن هل من الطبيعي الاعتماد على كلمات وشهادة أي موظف دون توسيع نطاق التحقيق؟ لماذا لم يستجوبني فيبا أو يأخذ شهادتي؟ لماذا لم يتم استجواب أي من الحاضرين في مكان الحادث؟ لماذا لم تتم مراجعة الكاميرات للتحقق من صحة بيانات الموظفين هذه؟ هل يسمح لموظف FIBA بالاعتداء لفظيا وجسديا على اللاعبين دون محاسبته؟ هل الغرامة المالية التي فرضت معقولة؟".

وختم، "أضع كل هذه المعلومات تحت تصرف الرأي العام والفيبا التي أكررها للمرة الثالثة أنني أحترم سلطتها وقوانينها على أمل تحقيق العدالة للاعبين، بالنظر إلى الضرر العقلي والمالي والتقني الذي سببه هذا لي وللنادي الذي أمثله، خاصة وأنني والنادي الذي أمثله على وشك تمثيل الأمة في حدث وطني مهم".

وكان قد أعلم الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا)، بطل لبنان نادي الرياضي بيروت، بإيقاف لاعبه علي منصور لمدة شهر وتغريمه 25000 دولار أميركي بسبب إشكال حصل مع أحد موظفي الفيبا، بعد المباراة النهائية أمام الحكمة.

كما وغرّم الفيبا نادي الرياضي 15000 دولار أميركي، على خلفية دخول عضو مجلس إدارته عبد الحوت الى الملعب، بعد نهاية اللقاء.

وكان أحد الموظفين قد منع الحوت من الدخول رغم حمله لبطاقة النادي، فتدخل منصور وتطوّرت الأمور بينهما الى مشادة بسيطة انتهت بسرعة دون أن تصل الى أي خطأ من اللاعب الذي كان يحتفل مع رفاقه بالفوز.