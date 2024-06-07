الجيش الإسرائيلي "مستعد للهجوم".. ومفاجأة جوّية يكشفها "الحزب"

قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، اليوم الخميس، "إن الجيش أنهى الأسبوع الحالي استعداداته لهجوم في الشمال"، في إشارة إلى لبنان. وأضاف "نحن مستعدون وجاهزون. وعندما نتلقى الأمر، سيلتقي العدو مع جيش قوي ومستعد". وقال مخاطباً سكان شمال إسرائيل، خلال مراسم في الذكرى السنوي الـ18 لحرب لبنان الثانية، "إن مهمتنا واضحة، وهي تغيير الواقع الأمني، كي نتمكن من إعادتكم إلى بيوتكم بأسرع ما يمكن، بأمن وبشعور بالأمن".

في المقابل، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت إسرائيل من أن حرباً محدودة في لبنان يمكن أن تدفع إيران إلى التدخل كما أنه سيكون لهذه العمليات تأثير كبير على اسرائيل. كما نقل الموقع عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أن أوامر القادة السياسيين في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول، ركزت على ضرورة هزيمة حركة حماس وتجنب حرب في لبنان. وأضاف الموقع، نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش قدم خيارات لتوسيع القتال في لبنان ضد حزب الله، بينها القيام بغزو برّي لإبعاد قوة الرضوان عن الحدود.

مفاجأة من الحزب

وتتواصل المواجهات في الجنوب، وجديد مفاجآتها ما أعلنه حزب لله في بيان، حول استخدامه صواريخ أرض جو للتصدي للطائرات الحربية الإسرائيلية. وهو ما كانت قد كشفت عنه "المدن" قبل أيام. وقال الحزب في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا، ‏‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع إلى خلف الحدود".

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن استهداف عنصرين في حزب الله، ومبنيين في عيترون.‏ ‏كما استهدفت المسيّرات الإسرائيلية سيارة من نوع رابيد على طريق عيترون- بنت جبيل، ولكن السائق نجا فيما أصيب شخص بجروح طفيفة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بعمليات قصف تلة العزية وكفركلا.