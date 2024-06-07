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هذا ما طلبه ميقاتي بشأن تعميم "مدعي عام التمييز"

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بناءً على كتاب تلقته رئاسة مجلس الوزراء اليوم من النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي
جمال الحجار، وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى الوزارات والادارات العامة كافة لوجوب التقيّد والالتزام بالتعميم الذي اصدره النائب العام يوم أمس والذي يهدف إلى تأمين إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
وكان رئيس الحكومة استقبل مدير ادارة العولمة في وزارة الخارجية الفرنسية أورليان لو شوفالييه في حضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
وتم خلال الاجتماع بحث البرامج التي تنفذها الوكالة الفرنسية في لبنان في المجالات كافة لا سيما التعليم والصحة.

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