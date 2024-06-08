أميركا-فرنسا-بريطانيا بوجه التهديدات الإسرائيلية: استقرار لبنان بالغ الأهمية

على وقع استمرار التصعيد في الجنوب بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، أكد رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، أن الحفاظ على الاستقرار في لبنان أمر بالغ الأهمية. وأعرب القادة، في بيان وزعه الإليزيه، عن تصميمهم على توحيد الجهود لدعم وقف التصعيد على طول الخط الأزرق، وفقًا للقرار 1701، داعين جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب أي تصعيد إقليمي إضافي.

في المقابل جددت بعض السفارات تحذيراتها لمواطنيها. إذ صدر عن وزارة الخارجية الكندية، بيان جاء فيه: "ننصح مواطنينا بتجنب السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والنزاع المسلح المستمر مع إسرائيل". وأضاف البيان، "نحث مواطنينا على مغادرة لبنان عبر الرحلات التجارية المتوفرة".

من جهته قال الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، الجمعة، إن تل أبيب ستقوم بعملية عسكرية ضد حزب الله، في حال عدم التوصل إلى حل سياسي يضع حداً لتهديدات الحزب. ونقلت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية عن غانتس، قوله خلال محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنجلينا بيربوك: "إسرائيل ستشن عملية عسكرية ضد حزب الله في حال عدم التوصل إلى حلّ سياسي يضع حدًا لتهديدات المنظمة، ويسمح لسكان شمال البلاد بالعودة إلى منازلهم".

انخفاض المواجهات

وكانت مواجهات يوم الجمعة منخفضة نسبياً مقارنة مع الأيام السابقة. فقد تراجع عدد العمليات التي نفذها حزب الله، كما تراجع عدد الغارات الإسرائيلية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله حاول عصر اليوم ضرب قاعدة "رمات دافيد" الجوية في جنوبي حيفا، بطائرة من دون طيار متفجرة. وأضافت ان قاعدة "رمات دافيد" الجوية في جنوبي حيفا تُعدُّ واحدةً من أهم 3 قواعد جوية رئيسة في إسرائيل.

ونفذت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء الجمعة، غارتين جويتين استهدفتا منطقة رأس الناقورة. وحسب المعلومات الأولية، فقد أسفر القصف عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين، وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان. وسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية تجسسية نوع أم- كا فوق مزارع شبعا وصولاً حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع.

ومساء، أعلن "حزب الله"، تنفيذ عملية جديدة ضد هدفٍ إسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة. ولفت الحزب إلى أنَّ العملية طالت مرابض مدفعية العدو، وانتشاراً لجنوده في خربة ماعر، موضحاً أن القصف جاء بواسطة قذائف المدفعية. كذلك، استهدف "الحزب"، مساء اليوم الجمعة، آلية عسكرية داخل موقع بركة ريشا بصاروخ موجه أصابها إصابة مباشرة.