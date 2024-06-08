في يوم الدونات العالمي...تعرف على تاريخه وطرق الاحتفال به

في كل عام، يُحتفل بيوم "الدونات" أو الكعكة المحلاة المقلية العالمي احتفالاً بالوجبة الخفيفة الشهية.

وفي هذا اليوم الخاص، إليكم بعض المعلومات التي يجب أن تعرفوها عن هذه الحلوى.

وفق موقع "Hindustan Times"، يتم الاحتفال بيوم "الدونات" العالمي كل عام في أول جمعة من شهر حزيران. وفي هذا العام، يتم الاحتفال باليوم العالمي للكعكة المحلاة المقلية في 7 حزيران.

وخلال الحرب العالمية الأولى، خدم الملايين من الرجال والنساء الأميركيين في الحرب. ومع حدوث الصراعات في بلدان متعددة، كان الأمر صعبًا للغاية على الأشخاص الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية.

وفي عام 1917، تم إرسال مجموعة من النساء إلى الخطوط الأمامية في فرنسا من قبل جيش الإنقاذ. وقد تم ذلك بهدف رفع معنويات الجنود.

حينها، أُقيمت أكواخًا مؤقتة حيث يمكن للجنود تخزين احتياجاتهم والحصول على فترات راحة صغيرة أثناء القتال. خلال هذا الوقت، بدأت هؤلاء النساء بتوزيع الحلوى على الجنود. وتم خبز هذه الكعك داخل خوذات الجنود وكانت تُعرف بـ "العجين". وفي وقت لاحق، أصبحت حلوى "الدونات" الطبق المفضل لدى الملايين في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا اليوم، تقدم العديد من متاجر المختصة ببيع الدونات تخفيضات على شرائها. كما يمكنكم تجربة صنعها في المنزل من الصفر، الأمر الّذي يُعتبر مسلياً في أوقات الفراغ.