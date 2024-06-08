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في بلدٍ عربيّ... خرج من السجن ورمى الأموال للمواطنين احتفالاً بإطلاق سراحه

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته وسائل إعلام ليبية، لقيام قائد "القوة الوطنية المتحركة" السابق عادل غلوس، بإلقاء الأموال من شرفة منزله، احتفالا بإطلاق سراحه وخروجه من السجن، فيما تجمع عدد من الأشخاص أسفل المبنى لالتقاط النقود.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، تم إطلاق سراح آمر "القوة الوطنية المتحركة" السابق عادل غلوس السيفاو الملقب بـ"شيتا"، والقيادي بـ"كتيبة ثوار طرابلس" أدهم ناصوف، بعد حبسهما لسنوات في سجن معيتيقة في العاصمة طرابلس، بتهمة التهريب والابتزاز.

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