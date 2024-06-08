صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

رافي أقدم على الإنتحار شنقًا!

صيدا اون لاين

عثر صباح اليوم السبت على المدعو رافي.ق جثة هامدة في محلّة الدورة في الهرمل.
وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن "رافي يبلغ من العمر 20 عاماً, أقدم على الإنتحار, عبر شنق نفسه, داخل منزل ذويه في كاراج السيارات الخاص بالمنزل, وقد تمّ نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة, إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة".
وكشفت المعلومات, أن "رافي حاول الإنتحار منذ فترة ليست بقصيرة, إلا أن العناية الإلهية تدخلت حينها وحالت دون وفاته".
وفيما لا تزال الأسباب مجهولة، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة, بانتظار التقرير الذي سيصدر عن الطبيب الشرعي.

اقرأ أيضا

مسؤول سابق في الموساد: لدى حزب الله استخبارات تكتيكية أفضل من إسرائيل أو على الأقل ليست أقل شأنًا منها

الامتحانات الرسمية نحو الإلغاء؟

قصفٌ على حولا... وحريق كبير في موقعي الجيش اللبناني و"اليونيفيل"

إقفالٌ عام في هذه الأيّام بمناسبة عيد الأضحى

في بلدٍ عربيّ... خرج من السجن ورمى الأموال للمواطنين احتفالاً بإطلاق سراحه

جريمة مروّعة.. تعدّى عليها وألقى شقيقها من منحدر مرتفع وهذا كان مصيره

تم نسخ الرابط