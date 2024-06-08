رافي أقدم على الإنتحار شنقًا!

عثر صباح اليوم السبت على المدعو رافي.ق جثة هامدة في محلّة الدورة في الهرمل.

وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن "رافي يبلغ من العمر 20 عاماً, أقدم على الإنتحار, عبر شنق نفسه, داخل منزل ذويه في كاراج السيارات الخاص بالمنزل, وقد تمّ نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة, إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة".

وكشفت المعلومات, أن "رافي حاول الإنتحار منذ فترة ليست بقصيرة, إلا أن العناية الإلهية تدخلت حينها وحالت دون وفاته".

وفيما لا تزال الأسباب مجهولة، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة, بانتظار التقرير الذي سيصدر عن الطبيب الشرعي.