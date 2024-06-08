80 شهيد وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط 80 قتيلًا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

وكان قد أكّد مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في تصريح لقناة "الجزيرة" في وقت سابق، أنّ "أكثر من 40 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر مجزرة النصيرات"، موضحًا أنّ "الاحتلال كان لديه نية مبيتة لارتكاب مجازر ضد المدنيين".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "تحرير 4 أسرى إسرائيليين من النصيرات"، وسط قطاع غزة بعد قصف جويّ وبريّ وبحريّ عنيف على المنطقة.

ولفت إلى أنّ "الأسرى الأربعة المحررون من النصيرات هم نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف"، مشيرًا إلى أنّ "الوضع الصحي للمحررين الأربعة جيد وتم نقلهم للفحص الطبي في مستشفى تل هاشومير".

وكانت قد أشارت القناة 12 إلى أنّ "عددًا كبيرًا من الطائرات الحربية يشارك في قصف وهجوم استثنائي على منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع".

في هذا السياق، شهد وسط قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا جويًا وبريًا وبحريًا بشكل مكثّف وعنيف، حيث وصل قتلى وعدد كبير من المصابين إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح.

وكان قد تعرّض محيط مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح لغارات إسرائيلية.