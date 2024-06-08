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لبنان

إطلاق نار وجرحى بين لبنانيين وسوريين في منطقة لبنانية.. إليكم التفاصيل!

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وقع إشكال مساء أمس الجمعة, في منطقة بقعاتة - عشقوت في كسروان بين أهالي المنطقة وعدد من الشباب السوريين.
وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن "إشكالاً تطوّر إلى إطلاق نار في منطقة بقعاتا عشقوت, وذلك بعدما تفاجأ عدد من الأهالي بتعرّض سياراتهم للكسر وسرقة محتوياتها بينما كانوا يحضرون حفلة عيد ميلاد".
ووفق المعلومات, "وجدت بعض المحتويات المسروقة من السيارات, في خيم اللاجئين السوريين في خراج البلدة, ولدى محاولة إستعادتها تطور الأمر إلى إطلاق نار نتج عنه وقوع عدد من الجرحى اللبنانيين والسوريين".
وأشارت المعلومات, إلى أنه "تمّ نقل الجرحى إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج اللازم, وتراوحت الحالات ما بين الطفيفة والمتوسطة".
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان, وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

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