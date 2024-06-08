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التنظيم الشعبي الناصري وأمينه العام أسامة سعد ينعيان "حمزة البزري" المناضل الى جانب الشهيد معروف سعد ورفيق درب مصطفى سعد

صيدا اون لاين

نعى التنظيم الشعبي الناصري، وأمينه العام النائب الدكتور أسامة سعد،  "حمزة البزري" الذي وافته المنية يوم السبت 8 حزيران 2024.

وأشاد التنظيم بالتاريخ النضالي للراحل في إطار العمل الوطني، ونوه بعلاقته الوثيقة بالشهيد معروف سعد، ونهجه النضالي حيث كان الى جانبه في كل المحطات . وتابع مسيرته حباً ووفاءً الى جانب المناضل الراحل مصطفى سعد . أصيب وأفراد عائلته إصابات بالغة أثناء التفجير الإجرامي للعدو الصهيوني وعملائه لمنزل رمز المقاومة الوطنية اللبنانية مصطفى سعد .

كما أشاد التنظيم بالدور الذي لعبه حمزة البزري في إطار العمل الوطني، والسياسي والتحركات الشعبية دعماً لقضية فلسطين. وكان للراحل دوراً كبيراً في إطار العمل المؤسساتي لا سيما مؤسسة الشهيد معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية التي كان من مؤسسيها، والذي عمل على ضمان استمراريتها في تقديم خدماتها للناس في أصعب الظروف حفاظاً على النهج العروبي والوطني والاجتماعي للشهيد معروف سعد.

ونوه التنظيم بالمزايا الأخلاقية الرفيعة التي لطالما تميز بها المناضل الراحل "حمزة البزري"، وبإخلاصه وتضحياته الجسام التي قدمها، وبتفانيه في خدمة إخوانه وأصدقائه ومحبية وسائر الناس.

ويؤكد التنظيم أنه لا يسعنا في رحيله إلا أن نعزي أنفسنا لخسارة رجل التواضع والانفتاح والوفاء .. إن غيابه يعتبر خسارة كبيرة للعمل الوطني والاجتماعي.

ويتوجه التنظيم الشعبي الناصري، أميناً عاماً وقيادة، بالتعازي القلبية إلى عائلة الفقيد ومحبيه وأصدقائه ، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رجمته وأن يسكنه فسيح جنانه.
يشار إلى أنه سيصلى على جثمان الراحل اليوم السبت 8 حزيران 2024 بعد صلاة العصر في مسجد الغفران في سيروب حيث سيوارى الثرى.

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