"لا إتفاق"... هنية يُعلّق على "عملية النصيرات"

بالتزامن مع تأكيد وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المكثف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، خلال استعادة القوات الإسرائيلية لـ 4 أسرى، أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس إن إسرائيل لن تستطيع فرض خياراتها على الحركة.

كما شدد في بيان اليوم السبت على أن حماس لن تقبل أي اتفاق لا يحقق الأمن للفلسطينيين.

وقال "إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم".

إلى ذلك، جدد التأكيد على أن "الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن للفسطينيين أولا وقبل كل شيء آخر".

أتى ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد أربع أسرى أحياء من موقعين مختلفين في منطقة النصيرات بوقت سابق اليوم

فيما اعتبر سامي أبو زهري القيادي في حماس أن "تحرير 4 أسرى بعد 9 أشهر دليل على الفشل وليس إنجازاً" حسب ما نقلت "رويترز".