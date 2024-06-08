بعد "تحرير 4 أسرى"... أول تعليق من نتنياهو وغالانت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل لا تستسلم تعمل "بإبداع وشجاعة" لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وأضاف نتنياهو "نحن ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضا. لن نهدأ حتى نكمل المهمة ونعيد جميع الرهائن إلى وطنهم، سواء الأحياء منهم أو الأموات".

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات فيديو لنتنياهو وهو يستقبل الرهائن المحررين وعائلاتهم.

وتحدث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مع الرهينة المحررة نوعا أرغماني وهنأها على عودتها إلى بلادها.

بدوره كتب وزير الدفاع يوآف غالانت متوجها إلى الرهائن الأربعة عبر منصة إكس "إننا سعداء جدا لاستقبالكم في الديار" واصفا العملية بأنها "بطولية".

وقال غالانت إن الجيش الإسرائيلي والشاباك والقوات الخاصة نفذوا "عملية معقدة وبطولية لإنقاذ الرهائن الأربعة الذين احتجزتهم حماس في غزة وإعادتهم إلى إسرائيل".

وتابع، "سنواصل القتال حتى عودة 120 رهينة إلى الوطن".

وأرجأ الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس مؤتمرا صحفيا كان يتوقع أن يعلن فيه انسحابه من حكومة الطوارئ بعد خبر تحرير الرهائن.

وعبر زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد لإنقاذ الرهائن الأربعة من وسط قطاع غزة.

وكتب لابيد على منصة "إكس" قائلا: "تقدير كبير لقوات الأمن على هذه العملية الجريئة والشجاعة، في المهمة الأكثر أهمية، وهي إعادة الرهائن إلى وطنهم".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، السبت، أنه أنقذ أربع رهائن محتجزين منذ تشرين الأول في عملية بوسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن الذين تم إنقاذهم هم نوعا أرغماني (25 عاما) وألموع مئير (21 عاما) وأندري كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما).