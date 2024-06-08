ريم هيثم زعيتر تتسلم شهادة الماجستير بامتيازٍ عالٍ من "الجامعة الأميركية" AUB في بيروت

تسلمت الطالبة المُتفوقة ريم هيثم زعيتر، شهادة الماجستير بامتيازٍ عالٍ، من "الجامعة الأميركية" AUB في بيروت - "كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال" في اختصاص تحليل الأعمال، وذلك خلال احتفال التخرج الخامس والخمسين بعد المائة لتسليم شهادات الدكتوراه الفخرية وشهادات الدراسات العليا، الذي أُقيم مساء يوم الجمعة في 7 حزيران/يونيو 2024، على الملعب الأخضر في "الجامعة الأميركية" - بيروت، بحضور حشد من العمداء وأساتذة الجامعة والشخصيات وأهالي الخريجين.

ألف مبروك.