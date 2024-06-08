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تشييع المناضل "حمزة محمد البزري" إلى مثواه الأخير

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شيع المناضل "حمزة محمد البزري" عصر يوم السبت 8 حزيران 2024  إلى مثواه الأخير.

تقدم المشيعين  إلى جانب عائلة الفقيد، الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، والنائب عبد الرحمن البزري، وممثلو أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية، وفاعليات سياسية واجتماعية وثقافية،  وأعضاء من قيادة التنظيم وكوادره، إضافة إلى حشد من محبي الراحل.

وبعد الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد الغفران، ووري الثرى في جبانة سيروب في صيدا.

وبعد الدفن تلقى النائب أسامة سعد إلى جانب عائلة الفقيد التعازي بالراحل.

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