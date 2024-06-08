النص الكامل.. هذا ما أعلنه بيان أميركي - فرنسي بشأن لبنان اليوم

حصل "لبنان24" على نسخة من البيان المُشترك الفرنسي - الأميركي الذي صدر هذه الليلة، وفيه تم الحديث عن وضع لبنان وتحديداً واقع الجبهة الجنوبية التي تشهد اشتباكات متواصلة بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ.

وجاء في الفقرة الخاصة بلبنان التالي:

يعتبر البلدان (أميركا وفرنسا) أنهُ من المُهمَّ جداً بمكان ما الحفاظ على الإستقرار في لبنان وتخفيض التشنّجات على طول الخط الأزرق، وهو الإتجاه الذي يعمل البلدان على ترسيخه.

إنّ فرنسا وأميركا تدعوان جيمع الأطراف إلى تحمُّل المسؤولية كاملة واحترام القرار 1701 الصّادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2006.

كذلك، فإنّ فرنسا والولايات المتحدة تؤكدان في الوقتٍ نفسه أنّهُ بات من المُلِحّ جداً وضعُ حدّ للفراغ الرّئاسيّ الذي دام لـ18 شهراً في لبنان، وإجراء إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكل حكومة، ووضع إصلاحاتٍ ضرورية قيد التنفيذ لنهضة الإقتصاد اللبناني وتحقيق النمو والتضامن في هذا البلد.