وحشية الإجرام الإسرائيلي تضرب النصيرات

قطاع غزة الذي لم يغب يوماً منذ ٧ أكتوبر عن واجهة الأحداث في العالم بل ظل الحدث الأول على مدار الساعات والدقائق، هزته مجدداً أمس مجزرة إسرائيلية غاية في البشاعة، واهتزّت معه الضمائر الحرة، حيال أكثر من مئتي شهيد فلسطيني قضوا عندما صبت آلة الحرب الاسرائيلية حممها على المدنيين في النصيرات وسط القطاع، لتتمكن قوات الاحتلال من استرجاع 4 أسرى إسرائيليين.

أما المفارقة فكانت باشتراك قوات أميركية في العملية، وفق ما تم نشره، في وقتٍ كان الرئيس الأميركي جو بايدن في النورماندي محتفلاً مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بذكرى الإنزال في الحرب العالمية الثانية ويبحث معه في اقتراحه وقف الحرب وتبادل الأسرى.