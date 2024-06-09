بهية الحريري اطلعت من "جمعية أصدقاء الزيرة" على التحضيرات للمهرجان البحري المقرر في تموز المقبل

اطلعت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون من وفد من "جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا " برئاسة ربيع العوجي وضم" محمد البابا ، إبراهيم الحريري، مصطفى حبلي وطارق أبو زينب" على تحضيرات الجمعية لإفتتاح الموسم الصيفي لهذا العام، ولتنظيم مهرجان وسوق المأكولات البحرية خلال نهاية كل أسبوع من شهر تموز المقبل والذي تتوزع فعالياته بين رصيف المرفأ القديم وحوض وميناء الصيادين والقلعة البحرية ، ويتضمن برنامج أنشطة منوعاً للكبار والصغار( بحرية وبيئية وفنية وترفيهية وسياحية الى جانب عرض للزوارق وعروض ضوئية على جدران وابراج القلعة) . كما تطرق البحث الى المشاريع والأنشطة التي تعد لها الجمعية مستقبلاً.

وكان اللقاء مناسبة للتداول في سبل تفعيل الحركة السياحية البحرية في المدينة . ورحبت الحريري بالوفد مثنية على فكرة هذا المهرجان وعلى نشاط الجمعية .

وأشار رئيس الجمعية ربيع العوجي الى أن المهرجان سيحمل اسم " مهرجان الجنوب البحري الدولي – صيدا 2024 " يحمل رسالة فرح وتأكيد على إرادة الحياة التي يعبر عنها أبناء صيدا والجنوب وكل اللبنانيين بإصرارهم على الصمود بوجه الإعتداءات الإسرائيلية ".

وأضاف "ان الهدف من اختيار موقع إقامة المهرجان على رصيف المرفأ القديم هو أن نكمل حلقة تفعيل النشاط والحركة السياحية البحرية على طول الواجهبة البحرية الممتدة من الشاطئ الرملي الى القلعة البحرية الى ميناء الصيادين وصولا الى الزيرة لينضم اليها رصيف المرفأ القديم بعدما انتقل النشاط الملاحي التجاري منه الى المرفأ الجديد ".