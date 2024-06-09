بعد صفعة عمرو دياب لِأحد معجبيه... نقابة "الموسيقيين" تُعلق!

نفت نقابة المهن الموسيقية في مصر، مساء السبت، الأخبار المتداولة بشأن عقدها لاجتماع الأحد، للنظر في واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد الجماهير، خلال إحدى الحفلات.

وأكد المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، محمد عبد الله، أن ما تم تداوله عن هذه الأخبار غير صحيح، بحسب ما نقله موقع "بوابة الأهرام" المحلي.

وأوضح، مساء السبت، أنه "لا يوجد أي اجتماعات غدا لمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وننفي هذه الأخبار التي انتشرت عن وجود اجتماعات داخل النقابة بشأن واقعة الفنان عمرو دياب".

وأثار مقطع فيديو للمطرب المصري، عمرو دياب، وهو يصفع أحد المعجبين خلال إحيائه حفلا غنائيا، جدلا واسعا بمصر.

ويظهر في الفيديو أحد المعجبين وهو يحاول التقاط صورة سيلفي مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، قبل أن يتدخل الأمن ويبعد الشاب.

وبدا في الفيديو أن الشاب حاول الإمساك بعمرو دياب، مما أثار غضبه ودفعه إلى صفعه.

وتصدر هاشتاغ عمرو دياب مواقع التواصل في مصر، حيث أثار جدلا واسعا بسبب الموقف الذي انتقده العديد، واعتبروه "سقطة أخلاقية من المطرب ليس لها مبرر".

وليست هذه الواقعة الأولى التي يتصرف فيها عمرو دياب بشكل انتقده العديدون، إذ تداول رواد مواقع التواصل، في فبراير الماضي، مقطع فيديو للمطرب وهو يتحدث في الهاتف وسط عدد كبير من الحراس والمعجبين ويبحث عن سائقه قائلا "الحيوان بتاعنا فين؟"، ما يعني "أين هذا الحيوان؟".

وسبّ دياب للسائق الخاص به أثار جدلا واسعا وانتقادات.

عمرو دياب يصفع معجبًا.



سقطات ما يسمى بالهضبة #عمرو_دياب تتزايد وتظهر مدى انفعالاته السريعة وغضبه ضد معجبيه، قبل كل شيء الفنان يجب ان يكون كتلة من الاحاسيس والرقي وخاصة مع محبيه لانه موجود بسبب دعمهم وحبهم له.

يجب مقاطعة هذا الرجل كليًا حتى لا يكرر افعاله.#مصر #لبنان #العراق… pic.twitter.com/Z3ZGuEhTXg — Chadi Mansour (@chadiman) June 8, 2024