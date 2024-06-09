قبل عيد الأضحى- خبير تغذية يحذر من تناول هذا الجزء من الخروف

يعتاد بعض الأشخاص على تناول "لية الخروف" أو استعمالها في طهي الطعام خلال عيد الأضحى المبارك، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد تسببها للجسم.

أضرار لية الخروف

في هذا الصدد، حذر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، من تناول لية الخروف في عيد الأضحى، لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، خاصةً عند الإفراط فيها.

وأضاف ناجي أن لية الخروف تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

وكشف أن لية الخروف تصبح أكثر خطورة على صحة القلب والأوعية الدموية، إذا تم تناولها في ظل المعاناة من ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، حيث تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن دسامة لية الخروف لا تؤثر فقط على صحة القلب، بل تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي قد يتطور إلى التليف الكبدي.

وأشار إلى أن زيادة الوزن من الأضرار المحتمل التعرض لها عند تناول لية الخروف، ليس لمحتواها العالي من الدهون المشبعة فقط، بل لارتفاع سعراتها الحرارية أيضًا، حيث يحتوي الجرام الواحد منها على 9 سعرات.

وأكد أن الجهاز الهضمي يتأثر سلبًا عند تناول لية الخروف، لأنها دسامتها الشديدة تجعلها من الأطعمة الثقيلة على المعدة والأمعاء، مما يسبب التخمة.

واختتم ناجي حديثه بالإشارة إلى أنه لا مانع من طهي الطعام بلية الخروف بدلًا من الزبدة، ولكن يراعى التقليل منها، منعًا للإصابة بالأضرار السابقة.