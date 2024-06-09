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مقدم برامج على قناة "BBC"... جثةٌ هامدة في اليونان!

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أفادت قناة "ERTNews" اليونانية، اليوم الاحد، بالعثور على مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني مايكل موسلي ميتا في منطقة صخرية في جزيرة سيمي باليونان تبعد بضعة أمتار فقط عن وجهته.
وقال المتحدث باسم الشرطة كونستانتينا ديموغليدو في وقت سابق إنه تم العثور على جثة شخص يعتقد أنه موسلي في منطقة أغيا مارينا في شمال قرية بيدي وخارج الساحل الشمالي الشرقي لأجيوس نيكولاوس حيث يمشي موسلي.
تم العثور عليه على بعد 10 أمتار من البحر وعلى بعد 10-15 مترا من وجهته، شاطئ أجيا مارينا، بين السياج والطريق".
وقال رئيس بلدية سيمي ليتريس باباكالودوكاس: "ليس من الواضح ما إذا كان قد تعرض لحادث أو شعر بتوعك".
وفقدت آثار موسلي (67 عاما) منذ يوم الأربعاء بعد أن كان يمشي بمفرده على طول الممرات الساحلية. وشوهد موسلي الذي كان في الجزيرة مع زوجته، آخر مرة على قيد الحياة في الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.

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